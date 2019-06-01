Первый в истории: Федерер провел 400 матчей на турнирах "Большого шлема"

Швейцарский теннисист двадцать лет назад дебютировал на Ролан Гаррос

Федерер в игре. Фото: AFP

37-летний швейцарский теннисист Роджер Федерер провел свой 400-й матч на турнирах "Большого шлема" в одиночном разряде. Федерер стал первым спортсменом в истории, покорившим рубеж в четыре сотни матчей на "Шлемах". До него ни один теннисист не провел столько игр на турнирах "Большого шлема" ни в мужском, ни в женском турах.

Первый свой матч на турнире "Большого шлема" Роджер Федерер провел более 20 лет назад – 25 мая 1999 года он на Ролан Гаррос проиграл Патрику Рафтеру в четырех сетах. На Ролан Гаррос-2019 Федерер вышел в 1/8 финала, где сыграет с победителем пары Николя Маю (Франция) – Леонардо Майер (Аргентина).

За свою карьеру Роджер Федерер 20 раз побеждал на турнирах "Большого шлема", шесть раз выигрывал Итоговый турнир АТР, становился олимпийским чемпионом 2008 года в парном разряде и 310 недель возглавлял рейтинг АТР.

Напомним, что недавно Федерер удивил трюком на тренировке:

Трюк Роджера Федерера Видео: Twitter

Также мы писали, что украинскую теннисистку пожизненно дисквалифицировали за договорные матчи. Елена Плоскина не сможет больше играть в теннис профессионально, а также должна заплатить штраф в 20 тысяч долларов.

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