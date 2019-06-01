Сделать стартовой
26,87
29,92
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости тенниса

Первый в истории: Федерер провел 400 матчей на турнирах "Большого шлема"

1 июня, 09:34

Швейцарский теннисист двадцать лет назад дебютировал на Ролан Гаррос

Федерер в игре
Федерер в игре. Фото: AFP

37-летний швейцарский теннисист Роджер Федерер провел свой 400-й матч на турнирах "Большого шлема" в одиночном разряде. Федерер стал первым спортсменом в истории, покорившим рубеж в четыре сотни матчей на "Шлемах". До него ни один теннисист не провел столько игр на турнирах "Большого шлема" ни в мужском, ни в женском турах.

Первый свой матч на турнире "Большого шлема" Роджер Федерер провел более 20 лет назад – 25 мая 1999 года он на Ролан Гаррос проиграл Патрику Рафтеру в четырех сетах. На Ролан Гаррос-2019 Федерер вышел в 1/8 финала, где сыграет с победителем пары Николя Маю (Франция) – Леонардо Майер (Аргентина).

За свою карьеру Роджер Федерер 20 раз побеждал на турнирах "Большого шлема", шесть раз выигрывал Итоговый турнир АТР, становился олимпийским чемпионом 2008 года в парном разряде и 310 недель возглавлял рейтинг АТР.

Напомним, что недавно Федерер удивил трюком на тренировке:


Трюк Роджера Федерера Видео: Twitter

Также мы писали, что украинскую теннисистку пожизненно дисквалифицировали за договорные матчи. Елена Плоскина не сможет больше играть в теннис профессионально, а также должна заплатить штраф в 20 тысяч долларов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег теннисист, Роджер Федерер, Большой шлем, Ролан Гаррос

Вы сейчас просматриваете новость " Первый в истории: Федерер провел 400 матчей на турнирах "Большого шлема"". Другие Новости тенниса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

sport24.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Самая красивая бегунья. Zdeňka Seidlová покоряет Instagram

Жена Порошенко дала совет Елене Зеленской

Злата Огневич вышла замуж? Певица показала свадебное фото

Виталий Козловский женился? Певец признался, что скрывает семью

Как бег воздействует на раковую опухоль: ученые вынесли вердикт

Каменских сделала откровенное признание накануне свадьбы

"Почему я должна уйти? Никто не укажет мне, что делать"

Смерть на тренировке. Молодой российский талант погиб

Может ли Савченко претендовать на пост министра обороны

У Зеленского выступили с новой инициативой из-за Крыма

Кем оказалась жена Зеленского: все удивлены

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Все о молодежном ЧМ-2019 по футболу, где играет Украина: результаты, таблицы, расписание плей-офф

Сегодня, 00:35

Наша "молодежка" четвертый раз приехала на мундиаль и в четвертый раз кряду вышла в плей-офф

Ломаченко задумался о бое, подобных которому мир еще не видел

Вчера, 22:35

Чемпион мира сделал неожиданное заявление

Обрезание сборной: Шева исключил из команды пятерых игроков

Вчера, 21:36

Жертвами "оптимизации" состава национальной команды стали Петряк, Кравец, Сидорчук, Шабанов и Болбат

Расписание, результаты и интриги последнего тура чемпионата Украины

30 мая, 21:54

Какие задачи решают команды украинской Премьер-лиги в последнем туре чемпионата

Онлайн финала Лиги Европы "Челси" – "Арсенал" – 4:1

29 мая, 23:29

Текстовая трансляция с видеоповторами голов и яркими фотографиями со стадиона в Баку

Щенок спит в холодильнике, а хозяева пытаются ему помешать

Крестные родители: кому нельзя становиться крестными

Десять самых опасных продуктов для вашего желудка
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь