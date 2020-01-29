Винодел с ракеткой: лучший теннисист Украины презентовал свое вино, одобренное в Бордо

Сергей Стаховский / Фото: Федерация тенниса Украины

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Первая ракетка Украины Сергей Стаховский, который в марте сыграет за сборную в Кубке Дэвиса против Тайваня, презентовал собственное вино. Как отмечает Сергей, мысль заняться виноделием у него возникла во Франции. Ранее мы сообщали, что лучший украинский теннисист готовится к завершению карьеры.

"Эта идея зародилась давно, – рассказал Стаховский. – Я когда-то играл на клубном чемпионате Франции в Бордо. И до этого момента совсем не пил. В Бордо это стало невозможным, потому что на меня смотрели как на того ненормального украинца (смеется). И они привили мне всю эту концепцию вина, винопития – поделиться, рассказать, подумать, увидеть. Я объехал очень много виноделен в Бордо – очень много дорогих виноделен и нормальных, средних. И эта культура пришлась мне по душе. Мне понравилось, насколько скрупулезно они все это оберегают и бережно к этому относятся".

Сергей Стаховский / Фото: Сегодня|Спорт

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Несмотря на то, что идея заняться виноделием у него появилась во Франции, виноград Стаховский выращивает в Украине:

"У меня была возможность в 2015 году взять в аренду на 10 лет 20 гектаров виноградников в Закарпатье, в Береговском районе. И с 2015 года мы там все пересаживали, делали полив. Первый винтаж, то есть урожай, был 2017 года, который я повез на дегустацию в Бордо и понял, что первого винтажа у нас нет. И сейчас у нас выходит второй винтаж – 2018 года. Тут уже другой состав – намного лучше. Красное вино у нас отстаивалось во французских дубовых бочках, белое мы в бочки не пускали. На данный момент есть два сорта красного вина и один – белого. Нам очень нравится, французы меня похвалили, можно сказать. Надеюсь, что это все будет развиваться".

Как отмечает Сергей, сейчас не самые лучшие условия для виноделия в Украине. Но ему повезло стартовать на платформе опытных виноделов:

"Мне повезло, что я зашел под крышу крупного производителя вин в Украине. У меня было минимум процессуальных проблем. То есть, я продаюсь под лицензией другого производителя. Мне повезло, потому что последние четыре-пять лет виноделие в Украине несколько пошло вниз, так как в стране идет война, и не все люди у нас могут позволить себе вино. Этот завод строился в расчете на большие мощности, но, грубо говоря, половина сейчас стоит. И мы договорились с заводом, что наша линейка идет полностью под нас, у нас есть свои цистерны, свой кусок склада, который мы закрыли. Мы полностью отделились от них и для нас на самом деле все получилось достаточно дешево. Хотя виноделие в Украине – это очень дорого. Когда я смотрел, какие инвестиции нам надо сделать на будущее, то понял, что нам нужно продавать и продавать вино".

Помимо Украины, вино от Стаховского пока планируется поставлять в несколько европейских стран – Венгрия, Чехия, Словакия, возможно, Австрия. В Киеве оно на данный момент есть лишь в одном магазине в лимитированном количестве для пробы. По ценовой политике Сергей сказать точно не готов: "Думаю, гривен 240 за бутылку, но не уверен, сколько поставил магазин". Сам теннисист считает, что половина бокала или бокал хорошего вина – как спортсмен может себе позволить.

"В названии я хотел объединить то, что привело меня к вину. Теннис мне дал возможность сделать это финансово и привел в мир вина. Хотелось что-то короткое. И хотелось, что "by Stakhovsky" было очень маленьким, но наши маркетологи не разрешили, сказали: "А кто тогда это будет продавать?". "Эйс" в названии будет понятен хотя бы теннисному мира, а для обычных людей – "Эйс" и "Эйс", плюс английская W. За вкус я, в принципе, не переживаю, но посмотрим, как оно будет продаваться". с

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