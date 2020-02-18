Плохой пример заразителен: Ястремская вслед за Свитолиной проиграла на старте турнира в Дубае

Украинские теннисистки по-разному уступили соперницам, которые ниже их в рейтинге

Даяна Ястремская / Фото: Reuters

Во вторник две лучшие украинские теннисистки стартовали на престижном турнире WTA в Объединенных Арабских Эмиратах с общим призовым фондом в 2,9 миллиона долларов. К сожалению, и для Элины Свитолиной, и для Даяны Ястремской премьерные матчи в ближневосточной державе оказались и последними. Мы писали, что украинки узнали первых соперниц в Дубае.

Сначала на хардовый корт вышла шестая ракетка планеты Элина Свитолина. Ее матч против 52-го номера мирового рейтинга – американки Дженнифер Брэйди – подтвердил, что одесситка пребывает далеко не в наилучшей форме. Наша прима лишь в начале игры держалась на равных (2:2), а затем уступила по всем статьям – 2:6, 1:6. Смотрите видеообзор встречи.

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А чуть позже в Дубае проиграла и вторая одесситка – Даяна Ястремская (№26 в мире). Хотя сначала 19-летняя украинка взяла партию у 22-летней россиянки Вероники Кудерметовой (№39) – 7:5. Но затем отдала две следующие – 3:6, 6:7 (2:7). Причем в третьем сете Ястремская вела со счетом 5:2! Однако умудрилась уступить четыре гейма подряд, а затем и не устояла на тай-брейке.

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Однако даже за участие в первом круге наши теннисистки получат по 17 тысяч долларов.

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