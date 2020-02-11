Пляж, шутки и тайские вкусы: Свитолина посетила вечеринку игроков в Хуахине

Украинка хорошо провела время перед стартом на турнире WTA

Элина Свитолина / Фото: Instagram

Реклама

Украинская теннисистка Элина Свитолина посетила пляжную вечеринку игроков в Хуахине, где на этой неделе 4-й номер мирового рейтинга сыграет на турнире WTA. Ранее мы писали, что Свитолина рискнула и сыграла в теннис на крыше с прозрачным полом.

Отметим, что Свитолина возглавила посев на соревнованиях в Таиланде. В одиночном разряде украинская прима будет стартовать матчем против представительницы Нидерландов Бибиане Схофс, а в парной сетке сыграет в дуэте с Нг Кван Яу из Гонконга. На вечеринке Элина отвечала на вопросы присутствующих, шутила и оценила тайскую кухню.

Напомним, что свой предыдущий поединок Элина провела на Кубке Федерации в субботу. Наша лучшая теннисистка Элина Свитолина проиграла эстонке Контавейт, но у нее отлегло после победного завершения поединка.

Читайте также: Монфис обставил свою девушку Свитолину, выиграв чек на 2,5 миллиона

Ранее мы сообщали, что Свитолина хочет сыграть плей-офф Кубка Федерации в Украине:

"Для меня очень важно вернуть сборную Украины в элиту женского тенниса. Очень хочу сыграть в плей-офф. Очень хочу, чтобы эти матчи прошли в Украине. Не сомневайтесь, у меня это есть в планах. Очень надеюсь, что все сложится, и я буду готова помогать команде".

Смотрите, как Элина Свитолина преодолела второй круг одного из турниров Большого шлема

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама