По методике Вирастюка: испанский теннисист на тренировке протащил за собой автомобиль

Фернандо Вердаско / Фото: Instagram

Реклама

Испанский теннисист Фернандо Вердаско начал подготовку к новому сезону. 49-я ракетка мира вооружился методикой нашего легендарного стронгмена Василия Вирастюка и на тренировках перетаскивает многотонные автомобили.

"Последняя проверка силовой подготовки", – подписал Вердаско видео, на котором в одиночку тянет автомобиль.

INSTAGRAM

Лучший результат в карьере Вердаско – 7-е место в рейтинге теннисистов ATP. За свою карьеру он выиграл семь одиночных титулов и заработал 17,4 миллиона долларов призовых.

Ранее мы писали, что пятеро украинцев примут участие в квалификации Australian Open. За участие в предварительном раунде первого в сезоне турнира "Большого Шлема" можно заработать минимум 300 тысяч гривен.

Ранее мы писали, что пять украинок сыграют в первом турнире "Большого Шлема" следующего сезона- этоЭлина Свитолина, Даяна Ястремская, Леся Цуренко, Катерина Козлова и Катерина Бондаренко.

Ранее мы писали, что Свитолина приняла очень важное решение в своей карьере. Украинская теннисистка сменила тренера. Совместную фотографию тренировочного процесса с 34-летним спортсменом Свитолина выложила в своем Instagram.

Теннисистка Серена Уильямс провела тренировку с Майком Тайсоном:

Видео: Twitter

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама