Победитель Открытого чемпионата Франции по теннису на карантине пошел работать в супермаркет

Вынужденный простой во время карантина порой толкает спортсменов на необычные занятия. Например, знаменитый немецкий теннисист Кевин Кравиц, победитель одного из турниров серии "Большого шлема", решил устроиться на работу в супермаркет. К слову, US Open могут перенести из Нью-Йорка в Калифорнию – там меньше зараженных коронавирусом.

28-летний Кравиц в 2019 году в парном разряде вместе с Андреасом Мистом выиграл Ролан Гаррос – Открытый чемпионат Франции. Также он доходил до полуфинала US Open, в парном рейтинге АТР занимает 13-е место, а в одиночном – 211-е. Во время пандемии коронавируса он начал работать в супермаркете, сообщает немецкое издание Der Spiegel.

Теннисист, который за свою карьеру заработал 1 млн 75 тысяч долларов, рассказал журналистам полушутя-полусерьезно:

"Я сортирую коробки и выкладываю товар на полки. На прошедшей неделе дезинфицировал тележки в магазине. Уже получил за свою работу 450 евро. Я давно пытался найти "нормальную" работу, поэтому COVID-19 в некотором смысле мне помог в этом".

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