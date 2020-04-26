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Победитель Открытого чемпионата Франции по теннису на карантине пошел работать в супермаркет

26 апреля, 15:37

Андрей Фоменко

Кевин Кравиц решил, что пора найти "нормальную работу"

Вынужденный простой во время карантина порой толкает спортсменов на необычные занятия. Например, знаменитый немецкий теннисист Кевин Кравиц, победитель одного из турниров серии "Большого шлема", решил устроиться на работу в супермаркет. К слову, US Open могут перенести из Нью-Йорка в Калифорнию – там меньше зараженных коронавирусом.

28-летний Кравиц в 2019 году в парном разряде вместе с Андреасом Мистом выиграл Ролан Гаррос – Открытый чемпионат Франции. Также он доходил до полуфинала US Open, в парном рейтинге АТР занимает 13-е место, а в одиночном – 211-е. Во время пандемии коронавируса он начал работать в супермаркете, сообщает немецкое издание Der Spiegel.

Теннисист, который за свою карьеру заработал 1 млн 75 тысяч долларов, рассказал журналистам полушутя-полусерьезно:

"Я сортирую коробки и выкладываю товар на полки. На прошедшей неделе дезинфицировал тележки в магазине. Уже получил за свою работу 450 евро. Я давно пытался найти "нормальную" работу, поэтому COVID-19 в некотором смысле мне помог в этом".

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Читайте, как французский турнир "Большого шлема" перенесли второй раз с начала пандемии.

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Источник: isport.ua

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