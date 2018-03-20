Победитель Ролан Гаррос-2018 получит на 100 тысяч больше, чем в прошлом году

Сегодня, 23:02

Открытый чемпионат Франции в 2018 году пройдет с 27 мая по 10 июня в Париже

Фото AFP
Фото AFP

Призовой фонд Открытого чемпионата Франции по теннису 2018 года увеличен почти на 10% по сравнению с турниром 2017 года: с 36 миллионов евро до 39,2 миллиона в нынешнем сезоне, сообщает AFP со ссылкой на директора Ролан Гаррос Ги Форже.

Победители турнира в мужском и женском одиночном разрядах получат по 2,2 миллиона каждый, что на 100 тысяч евро больше, чем в 2017 году. Теннисисты, уступившие в первом круге Открытого чемпионата Франции, заработают по 40 тысяч евро – это на пять тысяч больше прошлогодних значений.

Несмотря на эти изменения, организаторы Ролан Гаррос предлагают победителям самые маленькие призовые по сравнению с тремя другими турнирами серии "Большого Шлема": Открытыми чемпионатами Австралии и США, а также Уимблдоном.

Открытый чемпионат Франции в 2018 году пройдет с 27 мая по 10 июня в Париже.

Ранее мы сообщали, что вторая ракетка Украины проиграла стартовый матч на втором турнире подрядЛеся Цуренко упустила победу над Айлой Томлянович.

Также мы писали, что красавица теннисистка Ана Иванович родила сына чемпиону мира Бастиану Швайштайгеру.
теннис, призовой фонд, Ролан Гаррос

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Источник:

Р-спорт

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