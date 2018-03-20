Победитель Ролан Гаррос-2018 получит на 100 тысяч больше, чем в прошлом году

Открытый чемпионат Франции в 2018 году пройдет с 27 мая по 10 июня в Париже

Призовой фонд Открытого чемпионата Франции по теннису 2018 года увеличен почти на 10% по сравнению с турниром 2017 года: с 36 миллионов евро до 39,2 миллиона в нынешнем сезоне, сообщает AFP со ссылкой на директора Ролан Гаррос Ги Форже.

Победители турнира в мужском и женском одиночном разрядах получат по 2,2 миллиона каждый, что на 100 тысяч евро больше, чем в 2017 году. Теннисисты, уступившие в первом круге Открытого чемпионата Франции, заработают по 40 тысяч евро – это на пять тысяч больше прошлогодних значений.

Несмотря на эти изменения, организаторы Ролан Гаррос предлагают победителям самые маленькие призовые по сравнению с тремя другими турнирами серии "Большого Шлема": Открытыми чемпионатами Австралии и США, а также Уимблдоном.

Открытый чемпионат Франции в 2018 году пройдет с 27 мая по 10 июня в Париже.

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