Победный дебют: Ястремская выиграла первый матч на Уимблдоне

Украинская теннисистка в двух сетах обыграла американку Камилу Джорджи

Успешный старт Даяны. Фото: AFP

Украинская теннисистка Даяна Ястремская с победы дебютировала в основной сетке Уимблдона. В первом круге травяного турнира "Большого шлема" украинка встречалась с американкой Камилой Джорджи и уверенно выиграла в двух сетах – 6:3, 6:3. Во втором раунде Ястремская встретится с американкой Софией Кенин.

В мужской сетке наших нет. Напомним, Сергей Стаховский не прошел квалификацию и впервые за десять лет не сыграет на Уимблдоне. А еще Сергей объявил, что выходит из Совета игроков ATP: "Потерял веру в то, что мое нахождение в Совете имеет хоть какое-то влияние на будущее тура. Личная выгода и мстительность привели к разлому". Вместе с ним десятку Совета покинули Хаасе, Дж. Маррей и Валверду.

Как мы писали ранее, чуда не случилось: экс-первая ракетка Украины снова ляжет под нож. Александр Долгополов вынужден перенести еще одну операцию на руке. Из-за длительного простоя бывший 13-й номер мирового тенниса вылетел из рейтинга ATP.

Одним из фаворитом Уимблдона является Новак Джокович:

Новак Джокович на Ролан Гаррос Видео: Twitter

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