Подработка на карантине: лучшая теннисистка Украины сыграет на выставочном турнире в Германии

Украинская теннисистка Элина Свитолина вошла в состав участниц выставочного турнира, который пройдет 13 июля на травяных кортах в Берлине, сообщает издание Bild. Ранее украинка призналась, что она не верит в возобновление теннисного сезона. Также Элина рассказала, что ей сложно психологически проводить много времени дома.

Помимо Свитолиной в столице Германии выступят Юлия Гергес, Андреа Петкович, Кики Бертенс и еще две теннисистки, имена которых на данный момент неизвестны. В мужской сетке должны сыграть Александр Зверев, Доминик Тим, Янник Синнер и Ник Кирьос.

Призовой фонд выставочного турнира при участии Свитолиной составляет 100 тысяч евро.

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Элина Свитолина в последний раз выходила на корт в начале марта, когда стала чемпионкой турнира WTA International в Мексике. Напомним, теннисный сезон приостановлен до 7 июня. Рейтинговые очки ATP и WTA будут заморожены.

Ранее мы писали, что теннисистки сборной Украины сыграют на турнире на окраине столицы. Соревнования девушек пройдут в конце мая в Ирпене.

Свитолина, танец, TikTok Видео: Instagram

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