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"Подсел за столик в Риме и отказался уходить": история любви легендарной теннисистки

14 мая, 22:49

Елена Павлова

Во время знакомства Серена задала ухажеру один важный вопрос

Легендарная американская теннисистка Серена Уильямс, которая является 23-кратной победительницей турниров Большого шлема, рассказа историю знакомства со своим нынешним мужем, Алексисом Оганяном. Ранее мы сообщали, что Уильямс назвала главного красавчика мужского тура.

"Наше путешествие началось пять или шесть лет назад в Риме. Я сидела за столом в ресторане, и он просто подсел ко мне. Я попросила его уйти, но он отказался. Мне показалось, что это судьба. Тогда спросила, любит ли он трюфели. Он ответил: "Да". В конце концов и я сказала ему "да". И вот мы здесь… пять или шесть лет спустя", — написала Серена на своей странице в Instagram.

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Напомним, что Алексис Оганян — сооснователь сайта Reddit. 1 сентября 2017 года у Серены и Алекиса родилась дочь Олимпия. 16 ноября 2017-го после двух лет отношений Уильямс и Оганян поженились. После декрета Уильямс-младшая вернулась в большой теннис. И в настоящее время 38-летняя Серена является девятой ракеткой мира.

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Также мы писали, что дочка легендарного боксера занимается теннисом под руководством тренера Серены Уильямс.

Смотрите также, как Майк Тайсон провел тренировку с Сереной Уильямс

Видео: Twitter

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знакомство Серена Уильямс теннисистка Алексис Оганян

Источник: Instagram

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