Поглазеть на великих: Федерер и Надаль собрали в Африке десятки тысяч и установили небывалый рекорд

Роджер Федерер и Рафаэль Надаль / Фото: Reuters

Выставочный благотворительный матч между швейцарским теннисистом Роджером Федерером и испанцем Рафаэлем Надалем, прошедший 7 февраля в столице ЮАР, Кейптауне, установил мировой рекорд по посещаемости. Ранее мы писали, что Федерер после поражения от Джоковича на Australian Open заявил, что он счастлив.

За тем, как Федерер одержал победу над Надалем со счетом 6:4, 3:6, 6:3, наблюдало 51 954 зрителя. Предыдущий рекорд был установлен в ноябре 2019 года в Мексике на матче все того же рекордсмена турнира Больших шлемов 38-летнего Роджера с немцем Александром Зверевым. Тогда за игрой наблюдали 42 517 зрителей.

Роджер Федерер и Рафаэль Надаль / Фото: Reuters Реклама

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Ранее в Кейптауне также прошел парный матч, в котором Федерер вместе с сооснователем Microsoft Биллом Гейтсом одержали победу над парой Надаля и южноафриканского комика Тревора Ноа со счетом 6:3. Общие сборы с выставочной встречи составили 3,5 млн долларов. Все средства пойдут в благотворительный фонд Роджера Федерера.

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