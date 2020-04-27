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"Пока вы думаете, мы будем играть": в Испании запланировали 18 теннисных турниров, несмотря на пандемию

27 апреля, 16:15

Андрей Фоменко

Функционеры продолжили паузу в международных матчах, а испанцы решили сделать по-своему

Теннисные баталии высокого уровня не скоро вернутся на арены. Сегодня стало известно, что WTA и АТР продолжили паузу в турнирах из-за пандемии коронавируса. Ранее соревнования приостановили до 13 июля, теперь же карантин продлили еще на три недели – до 3 августа. Об этом сообщило авторитетное испанское издание Marca со ссылкой на свои источники.

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Функционеры международного тенниса решили, что возобновить сезон 13 июля невозможно. Официально об этом объявят в ближайшие дни. А тем временем Федерация тенниса Испании выделила 600 тысяч евро на проведение 18 национальных турниров. По информации Mundo Deportivo, они состоятся в случае продления карантина и полной отмены турниров WTA и ATP в этом году. Сделано это для поддержания спортивной формы испанских теннисистов.

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Запланировано шесть турниров для мужчин и женщин, входящих в топ-100 мировой классификации, и 12 турниров – для теннисистов рейтингом ниже. Соревнования собираются провести в разных частях Испании. При этом директор больницы для заболевших коронавирусом в Мадриде Антонио Сапатеро считает возможным безопасное проведение турниров:

"Во время турниров не возникнут проблемы, если будут соблюдаться все правила и безопасная дистанция. Участники ведь находятся в 30 метрах друг от друга. На матчах даже могут присутствовать зрители, если они будут находиться хотя бы в двух метрах друг от друга. Думаю, с медицинской точки зрения, это возможно".

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Испания карантин теннис WTA ATP коронавирус

Источник: xsport.ua

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