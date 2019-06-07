Полуфинал Ролан Гаррос: впервые за пять лет Надаль обыграл Федерера

Испанский теннисист 12-й раз сыграет в финале Открытого чемпионата Франции по теннису

Надаль триумфует. Фото: AFP

Испанец Рафаэль Надаль вышел в финал турнира Ролан Гаррос. В полуфинале Надаль в трех сетах разобрался с Роджером Федерером – 6:3, 6:4, 6:2.

Надаль сумел обыграть Федерера впервые за пять лет. В прошлый раз испанец побеждал в этом противостоянии в полуфинале Australian Open 2014 года. С тех пор соперники шесть раз встречались на корте и победа неизменно оставалась за швейцарцем.

Всего Надаль и Федерер встречались в 40-й раз. Испанец выиграл у швейцарца в 24-й раз в карьере.

Всего же Рафаэль Надаль 11 раз играл в финале Открытого чемпионата Франции и выиграл 11 трофеев - 2005-08, 2010-14, 2017-18.

В финале Надаль сыграет с победителем матча Новака Джоковича и Доминика Тима.

Ранее мы писали, что 37-летний швейцарский теннисист Роджер Федерер провел свой 400-й матч на турнирах "Большого шлема" в одиночном разряде. Федерер стал первым спортсменом в истории, покорившим рубеж в четыре сотни матчей на "Шлемах".

Трюк Роджера Федерера Видео: Twitter

Напомним, что определились финалистки Ролан Гаррос в женском разряде – титулы разыграют 23-летняя австралийка Эшли Барти и 19-летняя чешка Маркета Вондроушова.

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