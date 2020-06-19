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После футбола и танцев – на паркет: новые приключения лучшего теннисиста мира и его звездных друзей

19 июня, 00:47

Елена Павлова Елена Павлова

Новак Джокович и его звездная команда сыграли против лидера текущего сезона чемпионата Хорватии

Первая ракетка мира Новак Джокович, который после пандемии коронавируса организовал выставочную теннисную серию Adria Tour, делает все возможное и невозможное, чтобы привлечь внимание к своему детищу. Перед перед первым этапом в Сербии звезды тенниса отложили ракетки и играли в футбол под командованием Джоковича. А вот накануне хорватского этапа Ноле и его команда попробовали себя в баскетболе.

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Джокович, а также Александр Зверев, Григор Димитров, Борна Чорич, Марин Чилич и Горан Иванишевич сыграли в баскетбол против лидера текущего сезона чемпионата Хорватии "Задара".

И надо сказать, что на родной земле очень неплохо проявил себя именно Чилич, который и защищался со знанием дела, и забивал. А после поединка всем теннисистам подарили майки клуба с 11-м номером.

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Ранее мы писали о вечеринке с раздеванием после встречи с зараженным: как звезды тенниса отметили окончание турнира Джоко. Игроки беззаботно плясали и ползали по полу после первого этапа Adria Tour, который выиграл австриец Доминик Тим.

С 20 по 21 июня в хорватском Задаре состоится второй турнир серии. Джокович планировал провести матчи Adria Tour также в Боснии и Герцеговине, Хорватии и Черногории. Однако стало известно, что черногорские власти не разрешили играть в теннис 27-28 июня из-за непростой ситуацией с коронавирусом.

Смотрите, как Новак на карантине тренируется в домашних условиях

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баскетбол Новак Джокович Марин Чилич Григор Димитров теннисисты Александр Зверев

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