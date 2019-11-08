Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,52
27,16

Посмотрели на Темзу и пожаловались на разрывы мышц: в Лондоне презентовали Итоговый турнир ATP

8 ноября, 19:47

Первые матчи сыграют в воскресенье, а Надаль не уверен в своем состоянии

Участники Итогового турнира ATP

Участники Итогового турнира ATP / Фото: Instagram

Реклама

В Лондоне состоялась презентация Итогового турнира ATP, который пройдет в столице Великобритании с 10-го по 17 ноября. Участники побывали на фотосъемке на набережной Темзы, после чего пообщались с представителями СМИ. Мы уже сообщали, что Джокович и Федерер сразятся на групповом этапе Итогового.

В воскресенье, 10 ноября, в борьбу вступят теннисисты из группы Борга: серб Новак Джокович сыграет с итальянцем Маттео Берреттини, а швейцарец Роджер Федерер – с австрийцем Домиником Тимом. Игроки из группы Агасси выйдут на старт в понедельник, 11 ноября: россиянин Даниил Медведев сойдется с греком Стефаносом Циципасом, а испанец Рафаэль Надаль – с немцем Александром Зверевым. Ранее мы писали, что Надаль не пригласил на свою свадьбу главного врага на корте, Федерера.

"Я счастлив быть в Лондоне. После Парижа я не заглядываю вперед дальше одного дня из-за небольшого разрыва мышц живота, – рассказал о своем состоянии лидер рейтинга Рафаэль Надаль. – Мне нужно посмотреть, как пойдут дела, вчера я начал медленно подавать. Сейчас главная цель – быть готовым в понедельник, следуя указаниям, которые дал мне доктор".

Напомним, что украинская теннисистка Элина Свитолина проиграла финал женского Итогового турнира сопернице из Австралии Эшли Барти со счетом 4:6, 3:6.

Смотрите также, на какой невероятный подвиг решилась женщина, чтобы Сергей Стаховский стал профессиональным теннисистом

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Лондон Новак Джокович Рафаэль Надаль Роджер Федерер Итоговый чемпионат АТР

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

А теперь – к Монфису: Свитолина рассказала, что будет делать после выигрыша 60 миллионов в Китае
А теперь – к Монфису: Свитолина рассказала, что будет делать после выигрыша 60 миллионов в КитаеТеннис
Мисс Итогового чемпионата: выбираем самую красивую теннисистку
Мисс Итогового чемпионата: выбираем самую красивую теннисисткуТеннис
Космические деньги для Свитолиной: даже проиграв, Элина заработала рекордные призовые в карьере
Космические деньги для Свитолиной: даже проиграв, Элина заработала рекордные призовые в карьереТеннис
Сумасшедший розыгрыш Свитолиной стал лучшим на Итоговом турнире
Сумасшедший розыгрыш Свитолиной стал лучшим на Итоговом турниреТеннис
Где смотреть финал Итогового турнира Свитолина – Барти
Где смотреть финал Итогового турнира Свитолина – БартиТеннис
На отказе: Свитолина второй год подряд сыграет в финале Итогового турнира
На отказе: Свитолина второй год подряд сыграет в финале Итогового турнираТеннис

Новости партнеров

Loading...
загрузка...