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Посмотрите мультик: звездная украинская теннисистка показала, как нужно бороться с коронавирусом

16 апреля, 12:00

Вадим Авдасев

Даяна Ястремская создала свой благотворительный фонд и помогает людям в Одессе

Знаменитая во всем мире украинская теннисистка Даяна Ястремская продолжает помогать борьбе с коронавирусной инфекцией на Родине. На этот раз 25-я ракетка планеты презентовала мультфильм, который рассказывает, как уберечься от заражения новым вирусом. Ранее мы писали, что Ястремская объединяет людей для противостояния коронавирусу в Одессе.

В ролике 19-летняя спортсменка убеждает людей оставаться по возможности дома, а на улице соблюдать дистанцию и носить маску. Также девушка призвала ценить работу врачей. Напомним, одесситка создала свой благотворительный фонд и помогает пенсионерам. Мультфильм Даяна завершает оптимистическим заявлением: "Вместе мы победим".

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Спортсменка в этом году выиграла восемь матчей и уступила в пяти, успев заработать до остановки турниров 241 тысячу долларов. Наивысшим ее место в мировом рейтинге было пока что 21-е, а общая сумма призовых составляет более 1,8 млн.

На днях Ястремская в соцсетях призвала ценить каждое мгновение жизни.

Смотрите, как Даяна побеждала на турнире в Катаре в феврале

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мультфильм теннис коронавирус Даяна Ястремская

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