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Повторение рекорда: Элина Свитолина вышла в четвертый круг Уимблдона

5 июля, 15:31

В трех сетах украинская теннисистка обыграла Саккари из Греции

Элина Свитолина продолжает сражаться на Уимблдоне
Элина Свитолина продолжает сражаться на Уимблдоне. Фото: AFP

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина повторила свое достижение 2017 года – она вышла в четвертый круг Уимблдона. В матче третьего раунда Свитолина чуть более двух часов сражалась с гречанкой Марией Саккари и вырвала победу в трех сетах – 6:3, 6:7 (1:7), 6:2.

Следующая соперница Элины определится в поединке между хорваткой Петрой Мартич и американкой Даниэль Коллинз.

Кстати, организаторы Уимблдона отменили обращение к теннисисткам "миссис" и "мисс". Они считают в современном мира эти обращения – не корректны. Ранее аналогичным образом поступили и на Ролан Гаррос. 

Ранее мы писали, что Элина Свитолина рассказала о продолжении романа с Монфисом: "У нас были взлеты и падения". Украинская теннисистка прокомментировала восстановление совместного аккаунта в Instagram.

Также мы сообщали, что в четверг на Уимблдоне-2019 грянула, пожалуй, главная пока что сенсация турнира. Американкая лаки-лузер Лорен Дэвис, ранее в двух сетах одолевшая украинку Катерину Козлову, во втором круге соревнований разделалась с действующей победительницей Уимблдона немкой Ангелик Кербер. Поединок продолжался 1 час 57 минут и завершился победой 25-летней американки со счетом 2:6, 6:2, 6:1. Эта победа выглядит еще более сенсационной, если учесть, что Лорен Дэвис играла с травмой – по ходу матча ей оказывали медпомощь. А когда американку обмотали бинтами, она стала похожей на "мумию".

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Тег теннис, Элина Свитолина, Уимблдон, Большой шлем

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Сегодня|Спорт

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