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"Позор и бесчестие": теннисистка сыграла головой во время матча

Сегодня, 12:11

Судья не заметил нарушения правил чешской теннисистки Ренаты Ворацовой

Рената Ворацова. Фото WTA
Рената Ворацова. Фото WTA.
"Позор и бесчестие": теннисистка сыграла головой во время матча //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d27/b91/5c6d27b91d1e6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d27/b91/5c6d27b91d1e6.jpg Теннис Судья не заметил нарушения правил чешской теннисистки Ренаты Ворацовой

В парном матче первого круга на турнире WTA в Будапеште произошел скандальный эпизод: чешка Рената Ворацова, стоя у сетки, подработала летящий мяч ракеткой и головой отправила его на противоположную половину корта. Судья на вышке ничего не заметил и засчитал очко. В итоге Ворацова и ее партнерша Георгина Гарсия Перес выиграли встречу у австралиек Арины Родионовой и Присциллы Хон со счетом – 6:3, 4:6, 10:3.

INSTAGRAM (@arinarodio)

 

О случившемся рассказала Родионова. Она отметила, что Ворацова не призналась судье в произошедшем, а только посмеялась над этим вместе с партнершей. Арина назвала поведение соперницы неспортивным, а все произошедшее – позором и бесчестием. Также она выразила надежду, что чешке будет хорошо спаться с ощущением заслуженной победы. В комментариях в соцсетях Родионова отметила, что она и ее напарница после этого эпизода "забыли как играть в теннис".

Ранее мы писали, что WTA назвала "Прорывом месяца" выступление Даяны Ястремской в январе.

Напомним, что Итоговый чемпионат WTA выиграла Элина Свитолина:

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Тег теннис, теннисистка

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СЭ

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