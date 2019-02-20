"Позор и бесчестие": теннисистка сыграла головой во время матча
Судья не заметил нарушения правил чешской теннисистки Ренаты Ворацовой
В парном матче первого круга на турнире WTA в Будапеште произошел скандальный эпизод: чешка Рената Ворацова, стоя у сетки, подработала летящий мяч ракеткой и головой отправила его на противоположную половину корта. Судья на вышке ничего не заметил и засчитал очко. В итоге Ворацова и ее партнерша Георгина Гарсия Перес выиграли встречу у австралиек Арины Родионовой и Присциллы Хон со счетом – 6:3, 4:6, 10:3.
INSTAGRAM (@arinarodio)
О случившемся рассказала Родионова. Она отметила, что Ворацова не призналась судье в произошедшем, а только посмеялась над этим вместе с партнершей. Арина назвала поведение соперницы неспортивным, а все произошедшее – позором и бесчестием. Также она выразила надежду, что чешке будет хорошо спаться с ощущением заслуженной победы. В комментариях в соцсетях Родионова отметила, что она и ее напарница после этого эпизода "забыли как играть в теннис".
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