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Прервалась победная серия: Ястремская проиграла на старте Ролан Гаррос

27 мая, 19:26

Украинка после победы в Страсбурге провалилась на турнире "Большого Шлема"

Даяна Ястремская
Даяна Ястремская. Фото: AFP

Украина потеряла еще одного участника Открытого чемпионата Франции по теннису. Победительница турнира в Страсбурге Даяна Ястремская зачехлила ракетку после первого же матча в Париже. В стартовом раунде украинка за 1 час 41 минуту уступила Карле Суарес Наварро из Испании – 6:2, 6:7, 0:6. Отметим, что до этого Ястремская имела победную серию из пяти матчей подряд.

Сегодня ранее первая ракетка Украины Сергей Стаховский проиграл Жилю Симону в первом раунде Ролан Гаррос. Это было пятое поражение украинца подряд в поединках с французом.

Добавим, что первая ракетка Украины Элина Свитолина обыграла экс-первую ракетку мира Венус Уильямс на Ролан ГарросТеперь во втором круге Элина Свитолина встретится с украинкой Катериной Козловой, которая прошла американку Бернарду Пера.

Напомним, что Даяна Ястремская установила личный рекорд в мировом рейтинге. 19-летняя украинская теннисистка поднялась на 32-е место в рейтинге WTA. Даяна Ястремская выиграла второй турнир WTA в нынешнем году и третий в карьере! Наша спортсменка выиграла соревнования в Страсбурге.

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Новак Джокович на Ролан Гаррос Видео: Twitter

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Тег теннис, Ролан Гаррос, Карла Суарес-Наварро, Даяна Ястремская

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Сегодня|Спорт

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