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Преступнику, напавшему на известную теннисистку с ножом, ужесточили срок

8 января, 16:08

Напавшему на Петру Квитову накинули еще три года тюремного заключения

Петра Квитова

Петра Квитова / Фото: Reuters

Суд Чехии ужесточил наказание напавшему на известную теннисистку Петру Квитову мужчине. Как сообщает AFP, после апелляции прокурора суд приговорил нападавшего к 11 годам тюрьмы. Предыдущий приговор – восемь лет. Представитель суда объяснил ужесточение наказания тем, что дело было переквалифицировано с учетом отягчающих обстоятельств.

Напомним, что в декабре 2016 года в чешском городе Простеев неизвестный попал в дом Квитовой под ложным предлогом и бросился на спортсменку с ножом. В результате нападения теннисистка получила повреждения сухожилий левой руки, которой она играет, травмы всех пяти пальцев и двух нервов. Спортсменка была доставлена в больницу, где врачи провели ей операцию длительностью почти четыре часа.

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Ранее мы писали, что лучшие теннисисты мира соберутся на благотворительном турнире в пользу пострадавших от пожаров в Австралии. Федерер, Надаль, Серена Уильямс выйдут на корт 15 января, чтобы помочь австралийцам.

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Также мы сообщали, что Зверев на русском обматерил отца во время матча, доведя того до слез. Немецкий теннисист не сдержал негативных эмоций на турнире ATP Cup в Австралии.

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теннис Петра Квитова

Источник: СЭ

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