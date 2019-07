Президент вручил Симоне Халеп Звезду Румынии

Награда из рук главы Румынии / Фото: Twitter

Румынская теннисистка Симона Халеп была удостоена высшей награды страны – ордена Звезды Румынии. Торжественная церемония состоялась сегодня во дворце Котрочень, орден теннисистке вручил лично президент Румынии Клаус Йоханнис.

Награду Халеп получила за победу на Уимблдоне – румынка стала первой представительницей своей страны, которой удалось выиграть этот турнир. В финале она победила американку Серену Уильямс (6:2, 6:2).

Несколько дней назад мы писали о том, что румынскую теннисистку помпезно встречали в Бухаресте. Симоне Халеп рукоплескали 25 тысяч человек. Среди них – легендарный футболист Георге Хаджи. При этом в честь Халеп на стадионе в Бухаресте запускали фейерверки и играла бессмертная We are the champions!

Также сообщалось, что Халеп понесет флаг Румынии на открытии Олимпиады-2020. Об этом сообщил президент Олимпийского комитета Румынии Михай Ковалиу во время встречи с Симоной. Отметим, что в рейтинге WTA Халеп поднялась на четвертую строчку, в чемпионской гонке – на вторую.

Напомним, что юниорский турнир на Уимблдоне выиграла украинка Дарья Снигур:

