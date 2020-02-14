Приехали! Свитолина проиграла 84-й ракетке мира на турнире в Таиланде

Элина Свитолина / Фото: Reuters

Сенсационным поражением четвертой ракетки планеты Элины Свитолиной завершился сегодня ее поединок на турнире в Хуахине. 25-летней украинке в четвертьфинале противостояла японка Нао Хибино, занимающая лишь 84-е место в мировом рейтинге. Однако у нашей соотечественницы мало что сегодня получалось, и она капитулировала в двух партиях. Напомним, что ранее Свитолина проиграла в парном разряде на турнире в Таиланде.

В первом сете соперницы шли почти на равных до счета 4:4. А потом у Элины случился провал: она проиграла два гейма подряд, а с ними и первую партию – 4:6. Затем наша прима отдала сопернице еще пять геймов подряд (!) и "летела" 0:5. Лишь чтобы сохранить лицо, Свитолина взяла два гейма, но вскоре проиграла сет на чужой подаче – 2:6. В далеко не наилучшем расположении духа первая сеяная покинула турнир, поблагодарив все же публику.

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