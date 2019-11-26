Примы украинского тенниса Свитолина и Ястремская заявились на элитный турнир в Брисбене

Наши соотечественницы в борьбе с лучшими в мире будут готовиться к открытому чемпионату Австралии

Даяна Ястремская сыграет с элитой

Отдыхая после окончания сезона, теннисистки уже составляют планы на следующий год. Так украинки Элина Свитолина и Даяна Ястремская заявились на турнир серии Премьер, который пройдет в январе в австралийском Брисбене. К слову, мы писали, что на днях Свитолина объяснила, почему ездила в Москву на Кубок Кремля.

Сейчас Свитолина и Ястремская – первая и вторая ракетки Украины. В мировом рейтинге они занимают 6-е и 22-е места соответственно. На турнир в Брисбене соберется хорошая компания звезд, чтобы на хардовом покрытии подготовиться к открытому чемпионату Австралии – одному из четырех турниров серии "Большого шлема".

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Кроме того, из топ-10 на соревнованиях поучаствуют шесть спортсменок. Помимо Элины, туда поедут Эшли Барти, Каролина Плишкова, Наоми Осака, Петра Квитова и Кики Бертенс.

Сам турнир пройдет с 6 по 12 января 2020 годуа. Отметим, что в прошлый раз в финал добралась украинка Леся Цуренко, а в 2018 году Свитолина там побеждала.

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