Призовой фонд Уимблдона стал вторым по величине в теннисе

Победители мужского и женского турниров получат по 3,05 млн долларов

Уимлбдон - единственный турнир "Большого шлема", который играют на траве. Фото: AFP

Организаторы Уимблдона сообщили, что в 2019 году призовой фонд турнира составит 49,43 млн долларов. Это на 11,8% больше, чем в прошлом году.

По 3,05 млн долларов получат победители мужского и женского турниров. В прошлом году призовые составляли $2,92 млн. Призовой фонд Уимблдона превысит фонд открытого чемпионата Австралии по теннису. На турнире "Большого шлема" 2019 года в Мельбурне организаторы выплатили $44,5 млн. Призовой фонд "Ролан Гаррос"-2019 составляет $42,6 млн. Рекорд по премиальным в теннисе был установлен в прошлом году на US Open – 53 млн долларов.

Напомним, Уимблдон-2019 пройдет в период с 1 по 14 июля. Действующими чемпионами турнира являются серб Новак Джокович и немка Ангелик Кербер. Напомним, это единственный турнир "Большого шлема", который проводится на травяном покрытии.

Ранее стало известно, что Турин выиграл право проводить Итоговый чемпионат АТР. Турнир будет проходить в итальянском городе с 2021 по 2025 года. Соперниками Турина в борьбе за Итоговый чемпионат АТР были Токио, Манчестер и Сингапур.

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