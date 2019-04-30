Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,62
29,61
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости тенниса

Призовой фонд Уимблдона стал вторым по величине в теннисе

30 апреля, 16:59

Победители мужского и женского турниров получат по 3,05 млн долларов

Уимлбдон - единственный турнир "Большого шлема", который играют на траве
Уимлбдон - единственный турнир "Большого шлема", который играют на траве. Фото: AFP

Организаторы Уимблдона сообщили, что в 2019 году призовой фонд турнира составит 49,43 млн долларов. Это на 11,8% больше, чем в прошлом году.  

По 3,05 млн долларов получат победители мужского и женского турниров. В прошлом году призовые составляли $2,92 млн. Призовой фонд Уимблдона превысит фонд открытого чемпионата Австралии по теннису. На турнире "Большого шлема" 2019 года в Мельбурне организаторы выплатили $44,5 млн. Призовой фонд "Ролан Гаррос"-2019 составляет $42,6 млн. Рекорд по премиальным в теннисе был установлен в прошлом году на US Open – 53 млн долларов.

Напомним, Уимблдон-2019 пройдет в период с 1 по 14 июля. Действующими чемпионами турнира являются серб Новак Джокович и немка Ангелик Кербер. Напомним, это единственный турнир "Большого шлема", который проводится на травяном покрытии.

Ранее стало известно, что Турин выиграл право проводить Итоговый чемпионат АТР. Турнир будет проходить в итальянском городе с 2021 по 2025 года. Соперниками Турина в борьбе за Итоговый чемпионат АТР были Токио, Манчестер и Сингапур.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег теннис, Уимблдон, Большой шлем

Вы сейчас просматриваете новость " Призовой фонд Уимблдона стал вторым по величине в теннисе". Другие Новости тенниса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Championat.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

"Никто тебе не поможет": в Киеве напали на звезду Евровидения

Внезапно умерла известная российская актриса, вдова Евстигнеева

10 знаменитых женщин с ужасно скверным характером

В Виннице начали производить собственные троллейбусы

Полицейские РФ из-за угрозы жизни попросили убежище в Украине

В сети появился новый ролик с Зеленским и фурой

Политолог: почему Зеленский поставит Путина в неудобное положение

В ВР угрожают обратиться к правоохранителям из-за отказа Парубия

Сколько должен ходить в день каждый: главная альтернатива бегу

С какого возраста ребенок может безопасно гулять один?

15 самых жутких и странных существ на планете

10 забытых звездных пар из 90-х. Какими же хорошенькими они были

Дерби Донбасса, два удаления "Динамо" и успех "Арсенала": результаты матчей 26-го тура Премьер-лиги

Вчера, 19:00

Хацкевич обыграл неудобного соперника, "Шахтер" без половины основы выиграл у "Мариуполя"

"Мы просто ноль": "Реал" повторил унизительный антирекорд, проиграв худшей команде Ла Лиги

Вчера, 09:40

Королевский клуб опозорился в игре с "Райо Вальекано". Зинедин Зидан: "Поскорее бы этот сезон закончился"

"Динамо" с двумя удалениями минимально обыграло "Львов"

28 апреля, 21:31

Команда Хацкевича увезла из Львова три очка, завершая матч вдевятером

"Манчестер Сити" с помощью Зинченко выиграл 12-й матч в Премьер-лиге подряд

28 апреля, 18:26

"Манчестер Сити" на выезде победил "Бернли" со счетом 1:0 и вновь возглавил английскую Премьер-лигу

Стоны не для слабонервных: жесткий нокаут в исполнении украинского супертяжа

28 апреля, 11:56

Воспитанник тренера Владимира Кличко уже на второй минуте боя уложил на ринг своего визави в Германии

Раскрыла все карты: Настя Каменских рассказала о беременности

Четвертая революция: какие профессии исчезнут уже через 10 лет

5 волшебных фраз, которые следует говорить ребенку каждый день