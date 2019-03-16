Прощай, финал: девчонка из Канады не позволила Свитолиной заработать 655 тысяч долларов

Первая ракетка Украины покинула престижный турнир в Индиан-Уэллсе, проиграв 18-летней Бьянке Андрееску

Свитолина покидает Индиан-Уэллс. Фото: AFP

Прощай, финал: девчонка из Канады не позволила Свитолиной заработать 655 тысяч долларов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/cac/ae1/5c8cacae1d8ae.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/cac/ae1/5c8cacae1d8ae.png 2019-03-16T09:59:31+02:00 Теннис Первая ракетка Украины покинула престижный турнир в Индиан-Уэллсе, проиграв 18-летней Бьянке Андрееску

Первая ракетка Украины Элина Свитолина проиграла полуфинальный поединок на престижном турнире в Индиан-Уэллс с призовым фондом в 9 миллионов долларов. В поединке за выход в финал 24-летняя украинка в трех сетах уступила 18-летней представительнице Канады румынского происхождения Бьянке Андрееску.

Элина Свитолина (Украина) – Бьянка Андрееску (Канада) – 3:6, 6:2, 4:6

Матч продолжался 2 часа 12 минут. За это время Андрееску подала 1 эйс, совершила 3 двойные и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12. Тогда как Свитолина выполнила 1 подачу навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 19.

ОБЗОР МАТЧА СВИТОЛИНА – АНДРЕЕСКУ

Андрееску стала первой в истории обладательницей уайлд-кард, сумевшей пробиться в финал турнира в Индиан-Уэллсе. За титул канадка, до старта турнира занимавшая 60-е место в рейтинге WTA, поспорит с победительницей пары Белинда Бенчич – Анжелика Кербер.

Сенсационная Андрееску. Фото AFP

По итогам своего выступления в Индиан-Уэллсе Элина Свитолина заработала 327 965 долларов. Андрееску уже обеспечила себе 654 860 долларов призовых, но, в случае выигрыша финала, эта сумма удвоится.

Как сообщалось ранее, Свитолина рассказала, что мечтает о такой машине, как у Роналду.

Также сообщалось, что у знаменитой теннисистки Мартины Хингис в 38 лет родилась дочь.

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