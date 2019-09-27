Прощай, Оливье! Звезда украинского тенниса порвала с тренером-иностранцем и ушла к отцу

Даяна Ястремская прекратила сотрудничество с Оливье Женомом, под руководством которого ворвалась в ТОП-30

Даяна Ястремская / Фото: AFP

Звезда украинского тенниса 19-летняя Даяна Ястремская объявила о прекращении сотрудничества с бельгийским тренером Оливье Женомом. "Сегодня я хотела бы официально объявить о том, что завершила сотрудничество с Оливье Женомом во время турнира в Осаке. Я хотела бы поблагодарить его за работу, вовлеченность и поддержку. Желаю ему успехов в будущем", – написала у себя в в Twitter Даяна Ястремская.

Отметим, что с бельгийским специалистом Даяна Ястремская работала на протяжении года, выиграв под его опекой все свои три титула на уровне WTA. При этом украинка сенсационно ворвалась в ТОП-30 мирового рейтинга.

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Интересно, что на последнем турнире серии Premier 5 в Ухане в роли тренера Даяны Ястремской выступал ее отец. В четвертьфинале этих соревнований украинка уступила седьмой ракетке мира Петре Квитовой – 2:6, 4:6, тем не менее по итогам турнира Даяна должна забраться на рекордное для себя 25-е место в рейтинге WTA.

Как мы писали ранее, проиграла в Ухане и Свитолина. Первая ракетка Украины уступила американке Элисон Риск со счетом 1:6, 3:6, и теперь судьба путевки на Итоговый турнир для Элины будет решаться в Шэньчжэне.

Также сообщалось, что Свитолиной посоветовали лечь под нож ради карьеры. Элину призвали пропустить оставшиеся в году турниры, чтобы основательно заняться больным коленом.

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