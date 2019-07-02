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Прощай, Уимблдон: Шарапова снялась с турнира из-за проблем с рукой

2 июля, 21:00

Россиянка была в шаге от победы над француженкой, но в один момент все пошло наперекосяк

Мария Шарапова
Мария Шарапова. Фото: AFP

32-летняя Мария Шарапова не смогла доиграть матч первого круга Уимблдона с Полин Пармантье. При счете 6:3, 6:7 (4:7), 0:5 в пользу француженки российская теннисистка, выигрывавшая лондонский "шлем" в 2004 году, отказалась от продолжения борьбы по состоянию здоровья и снялась с соревнований.

Шарапова выиграла первый сет 6:4 и во втором вела 5:2, но упустила подачу на победу. Отметим, что россиянка проводила третий матч после травмы плеча, из-за которой не играла с конца января. Перед третьим сетом Шарапова вызвала на корт врача. Во время консультации она указывала на левое запястье. После оказания медпомощи дела россиянки не улучшились – третью партию она проиграла вчистую. Отметим, что в ходе матча, продолжавшегося 2 часа 16 минут, Шарапова ни разу не смогла подать навылет.

Как сообщалось ранее, "Я тебе заплачу, деньги есть": во время матча Уимблдона теннисист посылал судью за едой. Победитель двух турниров этого сезона француз Бенуа Пэр по ходу матча Уимблдона против аргентинца Хуана Игнасио Лондеро пытался заказать доставку еды через арбитра на вышке Карлоса Бернардеса.

Также мы писали, что больше никаких миссис и мисс: на Уимблдоне ломают традиции. 133-й Уимблдон, который стартовал 1 июля, стал первым, где теннисисток при объявлении счета во время матчей не называют "миссис" или "мисс" в зависимости от их семейного положения. Ранее аналогичным образом поступили на Ролан Гаррос. До 2019 года на Открытом чемпионате Франции к женщинам обращались "мадемуазель" и "мадам". Организаторы Уимблдона убеждены, что такой шаг соответствует современному времени.

Недавно день рождения отметила известная теннисистка Анна Курникова

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Тег теннис, Мария Шарапова, Уимблдон

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Сегодня|Спорт

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