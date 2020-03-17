Противостояние украинской и австралийской теннисисток стало лучшим в Индиан-Уэллсе за пять лет

Элина Свитолина обыграла Эшли Барти в битве четвертого раунда на харде в США

Пока мировой теннис взял паузу из-за коронавируса, организаторы турниров пытаются найти "изюминки", чтобы поддерживать интерес у любителей спорта. Напомним, WTA приостановила проведение своих соревнований до 2 мая.

Так знаменитый турнир в американском Индиан-Уэллсе, который также отменили, решил выбрать самый зрелищный матч за последние пять лет. К слову, Свитолина высказалась о коронавирусе и отмене турнира в Индиан-Уэллсе. Среди поединков четвертого круга самым зрелищным и напряженным оказалось противостояние украинки Элины Свитолиной и австралийки Эшли Барти. Приятно, что по итогам трех сетов одесситка взяла верх. Смотрите обзор пяти самых интересных встреч четвертого раунда.

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Когда точно начнутся соревнования, пока что не известно. Но один из турниров "Большого шлема", "Ролан Гаррос", объявил о переносе с мая на сентябрь.

Смотрите, как недавно Свитолина побеждала на турнире WTA в мексиканском Монтеррее, где взяла главный приз

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