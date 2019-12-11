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Пять украинок сыграют в первом турнире "Большого Шлема" следующего сезона

11 декабря, 20:36

Еще четыре теннисистки попробуют пробиться в основную сетку через квалификацию

Элина Свитолина

Элина Свитолина / Фото: Reuters

Пять украинских теннисисток сыграют в первом турнире "Большого Шлема" в новом сезоне Australian Open-2020. В основную сетку заявлены Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Леся Цуренко, Катерина Козлова, а также использовавшая замороженный рейтинг Катерина Бондаренко.

В квалификации в женском одиночном разряде должны выступить Катарина Завацкая, Марта Костюк, Ангелина Калинина и, возможно, Дарья Лопатецкая, использовавшая свой замороженный рейтинг – 228.

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Напомним, что замороженный рейтинг использует и Александр Долгополов, однако его участие в первом "Шлеме" сезона под огромным вопросом – недавно ему сделали еще одну операцию – его возвращение вновь откладывается.

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Ранее мы писали, что Свитолина приняла очень важное решение в своей карьере. Украинская теннисистка сменила тренера. Совместную фотографию тренировочного процесса с 34-летним спортсменом Свитолина выложила в своем Instagram.

Как сообщалось ранее, Свитолина в сексуальном бикини расслабляется в Дубае. "Как же Гаэлю повезло!" – отмечают в комментариях под фото украинки ее подписчики.

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теннис Элина Свитолина Леся Цуренко Australian Open Катерина Козлова Катерина Бондаренко Даяна Ястремская

Источник: tennisua.org

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