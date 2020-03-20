Пятерку Свитолиной заморозили до июня: WTA объяснила, что будет с рейтинговыми очками у теннисисток

Можно не бояться, что у теннисистов снимут очки и за турнир в Индиан-Уэллсе

В Женской теннисной ассоциации объяснили ситуацию с заморозкой рейтинговых очков, которая возникла в связи с паузой в сезоне из-за пандемии коронавируса. Как сообщается на официальном сайте WTA, актуальным нужно считать рейтинг от 9 марта, в котором украинская прима Элина Свитолина замыкала топ-5. Он останется замороженным вплоть до возобновления соревнований.

Теперь можно не бояться, что у теннисистов снимут очки и за турнир в Индиан-Уэллсе (США), который был отменен еще до официального объявления паузы в сезоне. Напомним, 18 марта Ассоциация теннисистов-профессионалов и Женская теннисная ассоциация выступили с совместным заявлением, в котором объявили о приостановке любых турниров по теннису до 7 июня.

"После внимательного рассмотрения ситуации на фоне вспышки коронавируса все грунтовые турниры ATP и WTA, запланированные на весенние месяцы, будут отменены. Среди них совместные турниры ATP и WTA в Мадриде и Риме, а также турниры WTA в Страсбурге и Рабате и ATP в Мюнхене, Эшториле, Женеве и Лионе", – говорится в общем заявлении организаций.

Кроме того, до 7 июня не будут проводиться Челленджеры ATP и турниры ITF. Рейтинговые очки ATP и WTA будут заморожены. Ранее стало известно, что "Ролан Гаррос" перенесен на осень. Теннисисты находятся на самоизоляции, поддерживая форму индивидуально.

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