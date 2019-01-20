Работник Australian Open не пустил Роджера Федерера на корт без пропуска
Охранник потребовал у легендарного теннисистка пропуск, а Роджер спокойно подождал, пока ему принесли документ
На Открытом чемпионате Австралии с одной из главных звезд мирового тенниса Роджером Федерером произошел курьезный случай. Один из охранников не узнал швейцарского теннисиста и не пропустил его в зону для игроков, ведь у Федерера не было при себе аккредитации. Сам швейцарец терпеливо дождался, пока ему принесут необходимый документ и потом прошел к корту.
"I don't care who you are, mate – you're not coming in"— Eurosport UK (@Eurosport_UK) 19 січня 2019 р.
Even GOATs need their accreditation, right @rogerfederer? pic.twitter.com/qk5mecaUVr
В матче третьего круга Федерер, посеянный на первом в сезоне турнире "Большого шлема" под третьим номером, за 1 час 28 минут обыграл американца Тейлора Фрица – 6:2, 7:5, 6:2.
Напомним, что лучшая тенниска Украины Свитолина во второй раз в карьере вышла в 1/8 финала Australian Open. Элина Свитолина обыграла Чжан Шуай из Китая – 4:6, 6:4, 7:5.
Напомним, что ранее Леся Цуренко с треском вылетела с Australian Open. Украинская теннисистка взяла всего две гейма в матче с американкой Анисимовой.
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