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Работник Australian Open не пустил Роджера Федерера на корт без пропуска

Сегодня, 09:59

Охранник потребовал у легендарного теннисистка пропуск, а Роджер спокойно подождал, пока ему принесли документ

Роджер Федерер
Роджер Федерер. Фото: AFP
Работник Australian Open не пустил Роджера Федерера на корт без пропуска //smm1.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/42a/0ec/5c442a0ecfd03.jpg //smm9.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/42a/0ec/5c442a0ecfd03.jpg Теннис Охранник потребовал у легендарного теннисистка пропуск, а Роджер спокойно подождал, пока ему принесли документ

На Открытом чемпионате Австралии с одной из главных звезд мирового тенниса Роджером Федерером произошел курьезный случай. Один из охранников не узнал швейцарского теннисиста и не пропустил его в зону для игроков, ведь у Федерера не было при себе аккредитации. Сам швейцарец терпеливо дождался, пока ему принесут необходимый документ и потом прошел к корту.


В матче третьего круга Федерер, посеянный на первом в сезоне турнире "Большого шлема" под третьим номером, за 1 час 28 минут обыграл американца Тейлора Фрица – 6:2, 7:5, 6:2.

Напомним, что лучшая тенниска Украины Свитолина во второй раз в карьере вышла в 1/8 финала Australian Open. Элина Свитолина обыграла Чжан Шуай из Китая – 4:6, 6:4, 7:5.

Напомним, что ранее Леся Цуренко с треском вылетела с Australian Open. Украинская теннисистка взяла всего две гейма в матче с американкой Анисимовой.

 

охранник, Australian Open, Роджер Федерер

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Сегодня|Спорт

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