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Ради 15-летней теннисистки организаторы US Open нарушат правила

18 июля, 13:00

Кори Гауфф получит приглашение в основную сетку турнира "Большого шлема"

Гауфф на Уимблдоне
Гауфф на Уимблдоне. Фото: AFP

Организаторы Открытого чемпионата США по теннису готовы сделать исключение из правил ради приглашения на турнир 15-летней американки Кори Гауфф, которая произвела сенсацию на Уимблдоне. Юная спортсменка дошла до четвертого круга в Лондоне, обыграв соотечественницу Венус Уильямс, словенку Полону Херцог и словачку Магдалену Рыбарикову.

Кори Гауфф стала самой молодой участницей в истории Уимблдона

По нынешним правилам, US Open не может предоставить 141-й ракетке мире Гауфф wild card, так как из-за ограничения по возрасту 15-летней теннисистке полагаются лишь три приглашения за год, а их она уже использовала.

Однако директор турнира по коммуникациям Крис Видмайер сообщил New York Post, что Гауфф получит wild card в обход правил.

"Мы рассчитываем увидеть Коко в основной сетке US Open. Она завоевала сердца болельщиков в нашей стране своим выступлением на Уимблдоне. Не так часто столь юные спортсменки оказываются у всех на слуху", – отметил Видмайер.

US Open стартует 26 августа.

Напомним, что победительницей Уимблдона стала румынка Симона Халеп. В Бухаресте Симоне устроили грандиозный прием. На Национальном стадионе торжественное мероприятие посетили 25 тысяч болельщиков.

Напомним, что Украина тоже не осталась без победы на Уимблдоне. Соревнования юниорок выиграла наша Дарья Снигур.

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Тег теннис, US Open, теннисистка, Большой шлем, Кори Гауфф

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Championat.ru

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