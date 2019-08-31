Рафаэль Надаль на US Open спас ребенка, которого едва не задавила толпа

Знаменитый испанский теннисист вытащил мальчугана из давки и подарил ему свой автограф

Рафаэль Надаль / Фото: Reuters

Легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль на US Open помог ребенку, которого едва не задавила толпа фанатов. Мальчик хотел взять автограф у 18-кратного победителя турниров "Большого шлема", однако другие болельщики не обратили на него внимания. Толпа сильно прижала его к ограждению. Ребенок испугался и заплакал.

Надаль перетащил мальчика в коридор для теннисистов. Поговорил с ним, успокоил и подписал ему кепку.

"Рафа, ты спас моего сына. Ты и так его кумир, а теперь еще и его герой! Спасибо! Удачи на US Open!" – написал отец мальчика.

Испанец Рафаэль Надаль вышел в 3-й круг US Open, не выиграв ни одного гейма. Его соперником во 2-м раунде турнира был Танаси Коккинакис, однако австралийский теннисист снялся с соревнований из-за травмы правого плеча. Следующим соперником Надаля станет представитель Южной Кореи Чхун Хен, который в пяти сетах одолел испанца Фернандо Вердаско.

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