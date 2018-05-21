Рафаэль Надаль обошел Макинроя по количеству завоеванных титулов

Испанец Рафаэль Надаль стал победителем "Мастерса" в Риме, обыграв в финальном матче немца Александра Зверева – 6:1, 1:6, 6:3.

31-летний теннисист, победивший на соревнованиях в столице Италии в восьмой раз, завоевал 78-й титул в карьере. По количеству трофеев уроженец Манакора вышел на четвертое место, обойдя американца Джона Макинроя (77). Первое место в активе американца Джимми Коннорса (109), за ним следом расположился швейцарец Роджер Федерер (97), замыкает первую тройку чех Иван Лендл (94).

Победа в Риме позволила Надалю вернуть себе звание первой ракетки мира, он сохранит лидерство вплоть до окончания "Ролан Гаррос", второго в сезоне турнира "Большого шлема".

Напомним, что в женском турнире в Риме Элина Свитолина в финале обыграла первую ракетку мира Симону Халеп. Румынка проиграла первый сет "под ноль", счет матча – 6:0, 6:4 в пользу украинской теннисистки.

Интересно, что Элина в ожидании старта турнира посетила матч чемпионата Италии между "Ромой" и "Ювентусом". Свитолина встретилась с легендой римского футбола Франческо Тотти и получила в подарок от "Императора" именную футболку.