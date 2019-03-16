Рафаэль Надаль отказался играть с Роджером Федерером в полуфинале "Мастерса"
Испанский теннисист травмировал колено и вынужден был сняться с турнира в Индиан-Уэллсе
Испанский теннисист Рафаэль Надаль отказался от участия в полуфинале турнира серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе, где должен был встретиться со швейцарцем Роджером Федерером.
Правое колено беспокоило Надаля еще во время четвертьфинального матча с россиянином Кареном Хачановым (7:6, 7:6), однако испанец надеялся продолжить выступление.
"Я сделал все возможное, чтобы продолжить турнир. Но когда я разминался сегодня, почувствовал, что мое колено не в том состоянии, чтобы успешно играть в полуфинале. Это тяжело – вот так завершать соревнования, но я не раз переживал подобное. Иногда мне грустно, что я не в одинаковой ситуации с моими соперниками. К сожалению, я могу тренироваться и играть меньше, чем хотел бы. Но до вчерашнего дня это была хорошая неделя. Я уезжаю домой и вернусь уже на грунтовом турнире в Монте-Карло", – сказал Надаль.
В финале Федерер сыграет с победителем матча между канадцем Милошем Раоничем и австрийцем Домиником Тимом.
Напомним, что в женском соревновании в Индиан-Уэллсе в финал не смогла пробиться украинка Элина Свитолина. Она в трех сетах проиграла канадке Бьянке Андрееску. После матча Свитолина также пожаловалась на проблемы с коленом.
Ранее мы рассказывали о пути к успеху Элины Свитолиной:
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