Сделать стартовой
25,7
28,84
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости тенниса

Рафаэль Надаль первым попал на Итоговый чемпионат АТР

11 июля, 17:19

Испанский теннисист 15-й раз сыграет на турнире, где еще ни разу не побеждал

Надаль на тренировке
Надаль на тренировке. Фото: AFP

Испанец Рафаэль Надаль переиграл американца Сэма Куэрри и вышел в полуфинал Уимблдона. Благодаря этому успеху Рафаэль стал первым теннисистом, гарантировавшим себе участие в Итоговом чемпионате АТР (Ассоциации теннисистов-профессионалов), который пройдет в Лондоне с 10 по 18 ноября. 

33-летний Надаль квалифицировался на Итоговый турнир в 15-й раз кряду. Дважды, в 2010 и 2013 годах, ему удавалось дойти до финала, однако Рафаэль никогда не побеждал на этих соревнованиях. Четырежды испанец завершал сезон в ранге первой ракетки мира 

В полуфинале Уимблдона Рафаэль Надаль в 40-й раз в карьере сыграет со швейцарцем Роджером Федерером. На счету Надаля 24 победы, у Федерера – 15.

Напомним, действующим чемпионом Итогового чемпионата АТР является немец Александр Зверев.

Ранее мы писали, что Элина Свитолина стала первой украинкой – в полуфинале "Большого шлема"


В полуфинале Уимблдона Свитолина уступила румынке Симоне Халеп. Ранее мы рассказывали, от какой шикарной груди отказалась соперница Свитолиной ради теннисной карьеры. Минус 12 кг красоты: румынка Симона Халеп пожертвовала своей завораживающей "шестеркой", чтобы быть более мобильной на корте.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег теннис, теннисист, Рафаэль Надаль, Итоговый чемпионат АТР

Вы сейчас просматриваете новость " Рафаэль Надаль первым попал на Итоговый чемпионат АТР". Другие Новости тенниса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Championat.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Будет ли обновлен рекорд: прогноз букмекеров на суперматч Федерер – Надаль на Уимблдоне

Сегодня, 11:21

Швейцарец первым достиг отметки в 100 побед на турнире "Большого Шлема"

Опрос: выберите самую красивую теннисистку Уимблдона

Сегодня, 09:12

Представительница Украины Элина Свитолина впервые в карьере вошла в четверку лучших на турнире "Большого шлема"

Свитолина о своем бойфренде: "Он тот, кто понимает, через что я прохожу"

Вчера, 17:32

Украинка закрутила роман с французским теннисистом Гаэлем Монфисом

Бойфренд Свитолиной устроил дискотеку с криками в ванной по случаю победы украинки

Вчера, 10:53

Гаэль Монфис не сдерживал своих эмоций после исторической победы своей девушки на Уимблдоне

Громкое заявление Меркель по проекту Путина против Украины

Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира

Что мужчинам нельзя знать о женщинах

Журналисты сообщили новые подробности гибели Тымчука

Астролог назвал четыре знака Зодиака, которым повезет в июле

На яхте патриарха Кирилла заметили девушек в купальниках

Страйк: появилось видео ликвидации 10 боевиков на Донбассе

Коноплянки нет на командном фото Шальке

Украинское изобретение в парке ОАЕ производит воду из воздуха

У украинцев за долги будут забирать квартиры: к чему готовиться

Даже 1 финик вызывает необратимый процесс в организме

Бинокль с 60-кратным увеличением. Охотничий нож в подарок

Все о Кубке Африки-2019: расписание и результаты матчей, вся сетка турнира вплоть до финала

Сегодня, 00:06

Салах, Мане, Марез и другие звезды африканского футбола сражаются за континентальный трофей

Украинские клубы готовятся к старту сезона: результаты всех спаррингов команд Премьер-лиги

Вчера, 21:27

Клубы украинской Премьер-лиги проводят товарищеские поединки накануне старта сезона в чемпионате Украины

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины

Вчера, 20:35

Все изменения в составах представителей украинской Премьер-лиги

Минус 12 кг красоты: от какой шикарной груди отказалась соперница Свитолиной ради теннисной карьеры

9 июля, 22:49

Румынка Симона Халеп пожертвовала своей завораживающей "шестеркой", чтобы быть более мобильной на корте

"Чот ты медленный стал": Усик напугал своих болельщиков первой тренировкой после травмы

9 июля, 17:12

По мнению подписчиков Александра, от его былой феноменальной скорости не осталось и следа

Как менялась скандально известная дочка Анджелины и Брэда?

Апелляционный суд признал незаконным повышение тарифов на газ

Петиция об отставке Зеленского: реакция Администрации президента
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь