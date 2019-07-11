Рафаэль Надаль первым попал на Итоговый чемпионат АТР

Испанский теннисист 15-й раз сыграет на турнире, где еще ни разу не побеждал

Надаль на тренировке. Фото: AFP

Испанец Рафаэль Надаль переиграл американца Сэма Куэрри и вышел в полуфинал Уимблдона. Благодаря этому успеху Рафаэль стал первым теннисистом, гарантировавшим себе участие в Итоговом чемпионате АТР (Ассоциации теннисистов-профессионалов), который пройдет в Лондоне с 10 по 18 ноября.

33-летний Надаль квалифицировался на Итоговый турнир в 15-й раз кряду. Дважды, в 2010 и 2013 годах, ему удавалось дойти до финала, однако Рафаэль никогда не побеждал на этих соревнованиях. Четырежды испанец завершал сезон в ранге первой ракетки мира

В полуфинале Уимблдона Рафаэль Надаль в 40-й раз в карьере сыграет со швейцарцем Роджером Федерером. На счету Надаля 24 победы, у Федерера – 15.

Напомним, действующим чемпионом Итогового чемпионата АТР является немец Александр Зверев.

Ранее мы писали, что Элина Свитолина стала первой украинкой – в полуфинале "Большого шлема".

В полуфинале Уимблдона Свитолина уступила румынке Симоне Халеп. Ранее мы рассказывали, от какой шикарной груди отказалась соперница Свитолиной ради теннисной карьеры. Минус 12 кг красоты: румынка Симона Халеп пожертвовала своей завораживающей "шестеркой", чтобы быть более мобильной на корте.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Рафаэль Надаль первым попал на Итоговый чемпионат АТР". Другие Новости тенниса смотрите в блоке "Последние новости"