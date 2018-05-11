Испанский теннисист Рафаэль Надаль потерял звание первой ракетки мира после того, как проиграл австрийцу Доминику Тиму со счетом – 5:7, 3:6 в четвертьфинале "Мастерса" в Мадриде.

14 мая лидером мирового рейтинга снова станет швейцарец Роджер Федерер, который пропускает грунтовый сезон. Впрочем, Надаль может вернуть себе звание первой ракетки, если выиграет турнир в Риме, который состоится на следующей неделе. В прошлом сезоне на соревнованиях в столице Италии уроженец Манакора проиграл в четвертьфинале все тому же Тиму.

"Тяжело оставаться первой ракеткой мира, находясь без практики в течение пяти месяцев. С Шанхая и до Монте-Карло мне не удалось закончить ни одного из турниров. Я предпочитаю быть первым в рейтинге, а не вторым, но самое главное – оставаться здоровым и счастливым.

В Мадриде особенные условия, здесь другой отскок мяча. По правде говоря, во время матча я чувствовал себя не лучшим образом, поскольку не мог контролировать розыгрыши. Не стоит драматизировать ситуацию. Я выиграл 50 сетов подряд на грунте, а теперь эта серия завершилась. Впрочем, я не собираюсь посыпать голову пеплом", – приводит слова Надаля пресс-служба ATP.

Напомним, что в конце апреля Рафаэль Надаль в одиннадцатый раз выиграл турнир в Барселоне.