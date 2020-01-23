Рафаэль Надаль ударил девочку мячом и поцеловал ее на глазах у жены: видео курьезного момента

"После 15 лет совместной жизни моей жене все равно", - пошутил лучший теннисист мира

Рафаэль Надаль и девочка, в которую теннисист попал мячом / Фото: Getty Images

Реклама

Лидер мирового рейтинга теннисистов испанец Рафаэль Надаль прокомментировал эпизод, произошедший во время матча второго круга Australian Open против аргентинца Федерико Дельбониса. Надаль выиграл тот матч в трех сетах со счетом 6:3, 7:6, 6:1.

В одном из розыгрышей после мощного удара Надаля мяч попал в голову девочке, подающей мячи. Испанец подошел к ней, поинтересовался, все ли в порядке, и поцеловал болл-герл в щеку.

"Я испугался, потому что удар был сильным. Она не заплакала, достойно отреагировала на произошедшее. Будет ли моя жена ревновать из-за этого поцелуя? После пятнадцати лет я не думаю, что она серьезно об этом волнуется", – сказал Надаль в интервью на корте после победного матча.

Интересно, что во время интервью первой ракетки мира камера показала сидящую на трибунах его супругу Марию Перелло, которая в этот момент улыбалась. Напомним, что пара официально оформила отношения только в прошлом году. Читайту нашу историю о свадьбах и разводах в спорте в 2019 году.

В следующем круге Australian Open Надаль встретится с соотечественником Пабло Карреньо-Бустой.

Ранее мы писали, что Элина Свитолина вышла в третий раунд Открытого чемпионата Австралии после того, как разобралась с американкой Луарен Дэвис (6:2, 7:6). Эта победа принесла украинской спортсменке 180 тысяч долларов призовых (до вычета налогов). Чтобы увеличить эту сумму до 300 тысяч (более 7 миллионов гривен), Элине нужно обыграть в следующем круге Гарбинью Мугурусу.

Читайте также: Какие шансы Свитолиной пройти Мугурусу в третьем круге Australian Open

Напомним, что в первый день Australian Open из турнира вылетела Мария Шарапова:

Первый день Australian Open. Победа Надаля и поражение Шараповой Видео: Reuters

Все подробности в спецтеме Australian Open 2020

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама