Рафаэль Надаль в 14 раз подряд отобрался на итоговый турнир года

При этом испанец еще ни разу не побеждал в нем

Испанец Рафаэль Надаль, вышедший в полуфинал турнира в Торонто, гарантировал себе участие в Итоговом чемпионате АТР, который пройдет в Лондоне с 11 по 18 ноября. 32-летний теннисист первым в этом году обеспечил себе участие в этих соревнованиях. При этом Надаль уже 14-й раз подряд квалифицировался на Итоговый турнир, однако ни разу его не выигрывал.

Ранее Рафаэль Надаль вышел в полуфинал теннисного турнира серии "Мастерс" в Торонто, призовой фонд которого превышает 5,3 миллиона долларов. Испанец, посеянный на турнире под первым номером, в пятницу в четвертьфинальном матче круга поражение хорвату Марину Чиличу в трех сетах со счетом 2:6, 6:4, 6:4.

Напомним, что первая ракетка Украины Элина Свитолина пробилась в полуфинал крупного теннисного турнира. Свитолина взяла реванш у Элизе Мертенс и сыграет в полуфинале турнира в Монреале.

Ранее во время турнира в Канаде Элина Свитолина призвала обучить теннисисток оказанию первой медицинской помощи. Это случилось после того, как в матче с украинкой пострадала румынская теннисистка Михаэла Бузарнеску, которая неудачно упала и порвала связку на ноге.