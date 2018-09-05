Рафаэль Надаль в пятичасовой битве одолел Доминика Тима на US Open

Лучший по рейтингу теннисист мира вышел в полуфинал Открытого чемпионата США

Испанский теннисист Рафаэль Надаль (№1 мирового рейтинга) пробился в полуфинал Открытого чемпионата США, в пяти партиях обыграв представителя Австрии Доминика Тима (№9) со счетом 0:6, 6:4, 7:5, 6:7, 7:6. Продолжительность противостояния составила 4 часа 49 минут.

Действующий победитель турнира трижды подал навылет, активно выиграл 53 очка и совершил 47 невынужденных ошибок. На счету Доминика 18 эйсов, 72 виннера и 55 неточностей.





























За выход в финал Открытого чемпионата США Надаль поспорит с аргентинцем Хуан-Мартином дель Потро, посеянным под третьим номером. В четвертьфинале Дель Потро одолел американца Джона Иснера со счетом 6:7, 6:3, 7:6, 6:2.

Открытый чемпионат США 2018 завершится 9 сентября.

Ранее в среду Серена Уильямс вышла в полуфинал US Open и заявила: "У меня нет впереди еще десяти лет, чтобы одержать много побед". Американская теннисистка в двух сетах обыграла чешку Каролину Плишкову.

Напомним, что в четвертьфинал US Open вышла украинская теннисистка Леся Цуренко, которая в напряженном поединке обыграла чешку Маркету Вондроушову.