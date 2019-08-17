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Ракетки – в сторону: Свитолина и Монфис слились в поцелуе на корте в Нью-Йорке

Сегодня, 23:46

Лучшая теннисистка Украины позволила себе расслабиться перед турниром с призовым фондом в 57 млн долларов

Элина Свитолина и Гаэль Монфис

Элина Свитолина и Гаэль Монфис / Фото: Instagram

Первая ракетка Украины Элина Свитолина и ее бойфренд французский теннисист Гаэль Монфис поделились совместным фото с одного из тренировочных кортов в Нью-Йорке. Там они готовятся к стартующему вскоре US Open. Но на снимке, который пара выложила на своей странице в Instagram, запечатлены отнюдь не тренировочные занятия, а милый поцелуй Элины и Гаэля прямо на корте.

Подписчики Свитолиной и Монфиса не оставили это проявление чувств без внимания, вознаградив дуэт комментариями:

  • Чудесная пара
  • Любовь спасет мир
  • Лучшее, что только может быть, когда твой партнер по теннису – партнер и по жизни

Отметим, что US Open-2019 пройдет с 26 августа по 8 сентября. Призовой фонд турнира составит космические 57,24 миллиона долларов.

Элина Свитолина и Гаэль Монфис в Одессе

Элина Свитолина и Гаэль Монфис в Одессе / Фото: Instagram

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Элина Свитолина и Гаэль Монфис в Нью-Йорке

Напомним, что на днях Свитолина уступила американке Кенин и вылетела с "Мастерса" в Цинциннати. Тем не менее Элина по итогам турнира поднимется на 5-ю строчку мировой классификации. Именно под этим номером украинка будет посеяна на Открытом чемпионате США.

Вместе с тем, согласно рейтингу журнала Forbes, Свитолина попала в десятку самых высокооплачиваемых спортсменок мира. В период с 2018 по 2019 год украинка заработала 6,1 миллиона долларов, из них 1,5 миллиона – это прибыль от рекламы.

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теннис Элина Свитолина Гаэль Монфис

Источник: Сегодня|Спорт

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