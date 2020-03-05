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Расписали под карандаш: украинские теннисисты получили соперников на матче Кубка Дэвиса в Запорожье

5 марта, 14:47

Вадим Авдасев

Наша сборная сыграет с командой Китайского Тайбея во Дворце спорта "Юность"

Сегодня в Запорожье прошла жеребьевка матча Кубка Дэвиса между сборными Украины и Китайского Тайбея. Соперник встречаются в плей-офф Первой мировой группы. Мы писали, как капитан сборной Украины Андрей Медведев рассказал о настроении перед матчем Украина – Тайвань.

Поединок пройдет 6 и 7 марта и будет состоять из пяти встреч: четырех одиночных и одной – парной. Как известно, для победы нужно выиграть три матча. В пятницу состоятся две "одиночки", а в суботу – сначала парная игра, а затем личные. Сборную Украины представляют Сергей Стаховский (№167), Илья Марченко (№207), Денис Молчанов, Владислав Орлов (№398). Молчанов в последнее время сосредоточился на парных выступлениях и занимает в мировом рейтинге довольно высокое 93-е место.

По итогам жеребьевки в первый день Стаховский сыграет с Цзэн Чжуньсинем (№279), а Марченко – с У Дуньлинем (№232). В субботу ребята поменяются оппонентами, а на парную встречу от Украины заявлены Молчанов и Орлов.

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Запорожье теннис Кубок Дэвиса Сергей Стаховский Илья Марченко дворец спорта сборная Украины по теннису Тайбей

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