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"Раз, два – руки шире", – украинская прима тенниса на карантине предложила фанам комплекс упражнений

22 марта, 18:29

Вадим Авдасев

Элина Свитолина не предается грустным мыслям, а занимается делами

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина, как и многие спортсмены, сейчас находится на карантине. Чтобы не скучать, спортсменка разработала небольшой комплекс упражнений, который и предложила для повторения своими поклонниками. К слову, Свитолина и Монфис записали видео со страшным криком "Коронавирус!"

25-летняя одесситка сама исполнила все упражнения, записала видео и выложила в Instagram. Комплекс включает в себя семь разных видов нагрузки, которые следует повторять по несколько раз.

INSTAGRAM

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За четыре часа видео собрало более 20 тысяч "лайков". Правда, неизвестно, все ли фанаты сразу же бросились заниматься упражнениями. Впрочем некоторые на полном серьезе задавали вопросы об этой тренировке.

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На данный момент Элина занимает пятое место в мировом рейтинге.

Смотрите, как Свитолина побеждала на турнире в мексиканском Монтеррее, где она взяла главный приз

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упражнения теннис Элина Свитолина Гаэль Монфис коронавирус

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