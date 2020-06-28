Разгул коронавируса в теннисе: эпидемиолог рассказал, кто задурил голову Джоковичу

Сербский эпидемиолог Зоран Радованович высказал мнение, что первая ракетка мира Новак Джокович не заслуживает публичного осуждения за проведение выставочного турнира Adria Tour, на котором была зафиксирована вспышка коронавируса. Дескать, Джокович виноват лишь в том, что оказался слишком легковерным.

Реклама

Как мы писали ранее, в ходе теннисного тура на Балканах заразился не только Джокович, но и другие участники соревнований, среди них болгарин Димитров, хорват Чорич, серб Троицки и его беременная супруга.

"Джокович – наш бренд. Один из немногих звезд, представляющих Сербию с положительной стороны. Новак – умный молодой человек и никогда бы не организовал подобное приключение, если бы его не обманули. Его заверили, что эпидемиологическая ситуация безопасна, но это было не так. Он стал жертвой политических мошенников. Он виноват только в том, что наивный и верит в государство и систему. Все это произошло потому, что Новак зацепился за тонкий лед. Здесь было небезопасно, эпидемиологическая ситуация была намного хуже, чем ему сказали. Но он поверил государственной системе. Он и представить не мог, что его могут обмануть. Он действовал по совету экспертов и властей, а они его обманули. Государству было важно организовать турнир, даже пожертвовав его участниками. Из-за политических амбиций они не подумали, чем это грозит спортсменам", – приводит слова Радовановича издание Nova.

Новак Джокович / Фото: ATP

Читайте также: "Он переступил черту": Джоковича разносят в пух и прах за "взрыв" коронавируса в теннисе

Реклама

Напомним, участники выставочного теннисного турнира, проходившего при зрителях и без соблюдения социальной дистанции, после первого этапа в Белграде устроили вечеринку с раздеванием в ночном клубе. Джокович, Зверев, Тим, Димитров и другие игроки беззаботно отплясывали и развлекались, напрочь позабыв о коронавирусе.

И хотя скандальный тур по Балканам затеял Новак Джокович, его отец Срджан взвалил всю вину за вспышку коронавируса на бывшего парня Марии Шараповой – болгарина Григора Димитрова. "Виноват Димитров, ведь он отказался тестироваться в Задаре. Он прилетел заболевшим, кто знает, где он заразился. Он нанес ущерб Хорватии, Сербии и семье Новака", – заявил Срджан Джокович.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама