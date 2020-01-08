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Разъяренный греческий теннисист раскрошил ракетку и ударил отца

8 января, 08:55

Стефанос Циципас был очень зол

Циципас

Циципас / Фото: ATP

Греческий теннисист Стефанос Циципас получил предупреждение от арбитра за эмоциональное поведение против австралийца Ника Киргиоса на кубке ATP.

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После поражения в первом сете 21-летний спортсмен ударил ракеткой по скамейке своей сборной и случайно задел отца и тренера Апостолоса Циципаса.

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Тот схватился за руку и ушел на трибуну, а мать Стефаноса наклонилась к скамейке и что-то сказала теннисисту. По данным некоторых источников, Циципасу-старшему пришлось останавливать кровотечение.

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Встреча завершилась победой Киргиоса в трех сетах (7:6, 6:7, 7:6). В данный момент Циципас занимает в рейтинге ATP шестое место, а его соперник замыкает ТОП-30.

Также мы рассказывали, приведут ли разрушительные пожары в Австралии к переносу матчей Australian Open. В Мельбурне значительно ухудшилось качество воздуха, но организаторы мэйджора нашли выход.

Ранее мы писали, что украинец отказался от разминки, чтобы не поняли, что он не умеет играть. Договорной матч Бахмета на турнире ITF в Дохе организовали ради 5000 евро и хайпа, а он не набрал ни одного очка.

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теннис теннисист Стефанос Циципас

Источник: Сегодня|Спорт

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