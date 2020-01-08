Разъяренный греческий теннисист раскрошил ракетку и ударил отца

Стефанос Циципас был очень зол

Циципас / Фото: ATP

Греческий теннисист Стефанос Циципас получил предупреждение от арбитра за эмоциональное поведение против австралийца Ника Киргиоса на кубке ATP.

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После поражения в первом сете 21-летний спортсмен ударил ракеткой по скамейке своей сборной и случайно задел отца и тренера Апостолоса Циципаса.

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Тот схватился за руку и ушел на трибуну, а мать Стефаноса наклонилась к скамейке и что-то сказала теннисисту. По данным некоторых источников, Циципасу-старшему пришлось останавливать кровотечение.

Встреча завершилась победой Киргиоса в трех сетах (7:6, 6:7, 7:6). В данный момент Циципас занимает в рейтинге ATP шестое место, а его соперник замыкает ТОП-30.

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