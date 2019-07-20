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Реакция на Гвоздика: "Украина скоро прекратит существование"

20 июля, 16:12

Лучший теннисист страны прокомментировал слова боксера о том, что "русские на нас не нападали"

Сергей Стаховский
Сергей Стаховский. Фото: Instagram

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский прокомментировал заявление украинского боксера – чемпиона мира по версии WBC Александра Гвоздика, накануне сказавшего следующее: "Вот почему-то мы с русскими стали врагами. Почему? Я не знаю, какие там тонкости. Но это точно не то, что на нас русские напали, чтобы забрать территории. Я вас умоляю. Это сколько вам должно быть лет, чтобы в это верить?".

Лучший, на данный момент, теннисист Украины Сергей Стаховский, комментируя заявление Александра Гвоздика, написал у себя в Facebook: "С такими гражданами вскоре Украина прекратит свое существование".

Александр Гвоздик
Александр Гвоздик Фото: Instagram

Как сообщалось ранее, нас ждет мегадрака в боксе – Украина против России. 18 октября в США состоится чемпионский бой в полутяжелом весе между украинцем Александром Гвоздиком и россиянином Артуром Бетербиевым. Соперники сразятся за два чемпионских титула. Отметим, что в активе 32-летнего Гвоздика 17 побед (14 нокаутом) и ни одного поражения, тогда как 34-летний Бетербиев одержал 14 побед (все нокаутом) и также ни разу не проиграл.

Напомним, что в конце марта Александр Гвоздик сохранил за собой чемпионский титул WBC, без труда победив в пятом раунде техническим нокаутом француза Дуду Нгумбу. А Бетербиев в мае защитил титул IBF (Международной боксерской федерации), победив американца Радивое Калайджича техническим нокаутом – тоже в пятом раунде.

Ранее Артем Далакян рассказал нам о чемпионском возрасте, Гвоздике и Ломаченко:

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Тег теннис, бокс, Сергей Стаховский, Александр Гвоздик

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Источник:

ua.tribuna.com

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