Реакция звезды "Иллюзии обмана" на попадание мяча в пах на Уимблдоне взорвала соцсети

Вуди Харрельсон посетил финальный поединок парного разряда

Вуди Харрельсон на трибунах. Фото: Getty Images

Американский актер Вуди Харрельсон, хорошо известный по фильму "Иллюзия обмана", посетил финал Уимблдона в мужском парном разряде, в котором колумбийцы Хуан-Себастьян Кабаль и Роберт Фара сыграли с французами Николя Маю и Эдуаром Роже-Вассленом. Пятичасовой матч завершился волевой победой колумбийского дуэта со счетом – 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 7:6 (8:6), 6:7 (5:7), 6:3.

В пятом сете теннисный мяч неожиданно попал в пах Маю. Сидящий на трибуне Харрельсон очень проникся этим неприятным моментом. Его реакция уже стала мемом в соцсетях, собирая десятки тысяч лайков.

Кабаль и Фара впервые выиграли турнир "Большого шлема" в парном разряде. На Уимблдоне ранее они не проходили дальше третьего круга. Маю выигрывал Уимблдон-2016 в паре с соотечественником Пьером-Югом Эрбером.

Сегодня, 14 июля, состоится финал в мужском одиночном разряде, в котором серб Новак Джокович сыграет со швейцарцем Роджером Федерером.

Напомним, что 17-летняя украинка Дарья Снигур выиграла юниорский турнир Уимблдона. В субботу в финале юная украинская спортсменка победила десятую "сеяную" на турнире американку Алексу Ноэль в двух сетах. Поединок завершился со счетом 6:4, 6:4, хотя и в первом, и во втором сете Дарье пришлось отыгрываться.

Дарья Снигур – фото из Instagram теннисистки

А в женском разряде победила Симона Халеп. В финальном поединка румынка в двух сетах обыграла американку Серену Уильямс.

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