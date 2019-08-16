Ребенок, поборовший рак, занял место Джоковича на турнире в Цинциннати

Новак Джокович / Фото: AFP

Новак Джокович вышел в четвертьфинал "Мастерса" в Цинциннати. После победы над испанцем Пабло Карреньо-Бустой в двух сетах сербский теннисист не стал уходить с корта.

Сербский теннисист дал возможность мальчику, поборовшему рак, почувствовать себя первой ракеткой мира. Серб во время одного из перерывов усадил ребенка на свою скамейку и позволил проделать весь "ритуал" теннисиста во время тайм-аута.

15 Сер 2019 р. о 10:48 PDT INSTAGRAM (@djokernole)

На своей страничке в Instagram Джокович отметил, что мальчик по праву носит футболку с надписью "Чемпион", так как поборол рак.

"Этот храбрый ребенок пережил нейробластому. Мальчику поставили диагноз, когда ему был всего 10 дней! Он выжил и теперь по праву носит футболку с надписью "Чемпион" – написал Джокович.

Кстати, Свитолина уступила американке и вылетела с "Мастерса" в Цинциннати. Лучшая теннисистка не смогла выйти в четвертьфинал турнира WTA Premier 5.

Напомним, что Элина Свитолина вошла в десятку самых высокооплачиваемых спортсменок мира. Свитолина в период с 2018-го по 2019 год заработала 6,1 миллиона долларов, при этом 1,5 миллиона – это прибыль от рекламы.

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