Рекорд в Кубке Дэвиса: теннисист из Сан-Марино стал самым возрастным победителем матча

Доменико Вичини выиграл поединок в 47 лет и 318 дней

Доменико Вичини. Фото ITF.

Теннисист сборной Сан-Марино Доменико Вичини победил представителя Косово Генка Шелиту в матче четвертой группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса. Встреча завершилась со счетом – 6:3 4:6 6:3.

На момент победы Вичини было 47 лет и 318 дней, что позволило ему стать самым возрастным победителем встречи в истории турнира. Также Вичини одержал победу в парном матче. Таким образом, сборная Сан-Марино переиграла команду Косово со счетом – 2-1.

Доменико Вичини дебютировал в Кубке Дэвиса в 1993 году. С тех пор он одержал 61 победу в одиночном и парном разрядах. Также теннисист является рекордсменом по числу проведенных тай-брейков на Кубке Дэвиса – 96.

Он также был первым теннисистом из Сан-Марино, кто попал в рейтинг АТР. Летом 2009 года Вичини занимал 652-е место в парном рейтинге.

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