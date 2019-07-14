Рекордная рубка Уимблдона: Джокович за пять часов сломил Федерера и выиграл титул ценой 3 миллиона долларов

Самый длинный финал в истории травяного "Шлема" завершился невероятной победой сербского теннисиста

Новак Джокович. Фото: AFP

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович, в пятый раз в карьере выиграл Уимблдон, защитив титул, завоеванный в 2018 году. В финальном матче Джокович в пяти сетах нанес поражение второй ракетке соревнований, швейцарскому теннисисту Роджеру Федереру со счетом 7:6 (7:5), 1:6, 7:6 (7:4), 4:6, 13:12 (7:3).

Впервые в истории в решающем сете Уимблдона был сыгран тай-брейк. Правило вступило в силу с 2019 года и пригодилось как раз в финале. Встреча продолжалась 4 часа 55 минут – это самый длинный финал Уимблдона в мужском одиночном разряде в истории.

Джокович 10 раз подал навылет, допустил 9 двойных ошибок и реализовал 3 из 8 брейк-пойнтов. Тогда как Федерер подал 25 эйсов, 6 раз ошибся на подаче и реализовал 7 брейк-пойнтов из 13. Счет в личном противостоянии теннисистов стал 26-22 в пользу Джоковича. Серб выиграл свой 16-й "Большой шлем".

Отметим, что первые четыре сета Джокович играл хуже, но вытянул два их них, потому что Федерер проваливал тай-брейки. А в пятой партии Новак, отыграв у Федерера несколько матчболов, вытянул титул на характере. Призовые Джоковича за этот Уимблдон составили 2 983 748 долларов. Федерер заработал вдвое меньше.

Как мы писали ранее, 17-летняя украинка Дарья Снигур сотворила сенсацию и выиграла Уимблдон. В финале юниорского турнира наша спортсменка обыграла в двух сетах американку Алексу Ноэль.

Дарья Снигур – фото из Instagram теннисистки

А перед финалом Джокович – Федерер определился победитель в женском разряде Уимблдона: Симона Халеп разгромила Серену Уильямс. Чтобы обыграть семикратную победительницу лондонского "Шлема", румынской теннисистке понадобилось менее часа.

Ранее Серена Уильямс была оштрафована на 10 тысяч долларов

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